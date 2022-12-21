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Уламок дрона залетів у квартиру: як дитина дивом залишилася жива після атаки Шахедів

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 21 Грудня 2022, 15:00

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