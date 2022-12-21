Уламок дрона залетів у квартиру: як дитина дивом залишилася жива після атаки Шахедів

День Святого Миколая українські діти святкували під обстрілами. 23 дрони-камікадзе російські окупанти випустили на Київ. 18 з них нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити, однак критична інфраструктура таки уражена.

Уламки від збитих Шахедів розліталися скрізь, пошкодивши і житлові будинки. Кругом залишились вирви та друзки скла. У будинках довкола розтрощені шибки.

Один із них залетів у кімнату 11-річного хлопчика. Дитину врятувало лише диво. Або ж Святий Миколай, як кажуть батьки хлопчика.

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Уламок пройшов крізь балкон та вибив двері. Потім він залетів у шафу, і вже у дитячих іграшках зупинився. Зупинив його маленький іграшковий танчик. Дитина каже, що він тепер не працює.

На жаль, наш танчик не працює, але такі уламки навіть маленький іграшковий танчик зупиняє.

Сім’я ніколи не ігнорує тривоги. Але цього разу просто не почули, каже мама хлопчика. Російські окупанти влаштували обстріл посеред ночі.

Батьки розповідають, що попри те, що спохватились дуже швидко, уламок пройшов поруч із головою дитини. Тато хлопчика військовий і знає, якими могли бути наслідки, тому каже, що це диво, що його Дмитро навіть без подряпин.

Святий Миколай до хлопчика теж усе-таки дійшов. Він уже розпакував подарунки, але тепер має нову мрію — терміново замінити пошкоджений у бою танк.

За час повномасштабної війни як дорослі, так і маленькі українці пройшли чимало випробувань. Читай, як психологічно підтримати дітей під час та після війни.

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