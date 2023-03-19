Хотела содрать с себя кожу, но смогла стать на ноги. Как мать погибшего бойца открыла кафе в честь сына

Пережить горе сможет не каждый. Но самое тяжелое испытание мира — когда мать оплакивает своего погибшего сына. Кому-то не хватает силы высушить реки своих слез и идти дальше. Но есть те, кто смог стать на ноги и сделать все, чтобы о героях помнили и знали больше людей.

В Харькове мать погибшего воина в память о сыне открыла кафе, которое назвала его позывным. 26-летний Андрей Авилов с позывным Паломник освобождал Харьковскую область и погиб в сентябре во время контрнаступления в Балаклее.

Теперь кафе его имени — место встречи собратьев, матерей, также потерявших на войне сыновей, и простых харьковчан, которые заходят сюда: кто случайно, а кто — чтобы поблагодарить за то, как встретили на этой земле оккупантов.

Сейчас также смотрят

Мать Елена Авилова признается: сын получил профессию юриста, но себя в этой профессии не видел. Работал бариста и мечтал о собственном кафе. Теперь в кафе в его честь вся стена завешена фотопортретами ребят из его подразделения, также погибших за Украину.

Впервые Андрей попал на фронт в 2014 году, в Пески Донецкой области. После службы вернулся домой, закончил учебу, а в первый день полномасштабного вторжения пошел в ряды добровольцев. Попал в подразделение Кракен.

Его последнее видео при жизни: он с собратом, полные энергии и счастья, идут в наступление под пение “Червоної калини”.

Весь мир рушится, и тогда все вокруг становится совершенно незначительным. Хочется кричать, раздирать на себе кожу, попасть туда, где душа моего ребенка, — со слезами на глазах говорит Елена о мгновении, когда узнала страшную новость.

Андрей Авилов погиб 7 сентября в Балаклее. У него не было ни жены, ни детей.

В кафе кроме традиционных напитков теперь подают и фирменный кофе Паломник. Так, как любил Андрей: со сливками и сиропами.

Для матери это кафе стало спасением от депрессии. Также она помогает другим ребятам, собратьям своего Андрея.

— Мы живем благодаря им. Поэтому все, чем я могу помочь, я буду делать, — говорит Елена.

Война изменила не только наши реалии, но и суть журналистской и человеческой этики. Что такое военная этика и почему у нас изменилось восприятие тяжелых фото — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!