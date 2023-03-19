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Хотела содрать с себя кожу, но смогла стать на ноги. Как мать погибшего бойца открыла кафе в честь сына

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 19 марта 2023, 18:00

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Хотела содрать с себя кожу, но смогла стать на ноги. Как мать погибшего бойца открыла кафе в честь сына
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