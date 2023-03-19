Хотіла здерти з себе шкіру, але змогла стати на ноги. Як матір загиблого бійця відкрила кав’ярню на честь сина

Пережити горе зможе не кожен. Та найважче випробування світу — коли матір оплакує свого загиблого сина. Комусь не вистачає сили висушити ріки своїх сліз та йти далі. Але є ті, хто зміг стати на ноги та зробити все, щоб про героя пам’ятали та знали більше людей.

У Харкові матір загиблого воїна в памʼять про сина відкрила кавʼярню, яку назвала його позивним. 26-річний Андрій Авілов на псевдо Паломник звільняв Харківщину й загинув у вересні під час контрнаступу в Балаклії.

Тепер кавʼярня його імені — місце зустрічі побратимів, матерів, які так само втратили на війні синів, і простих харківʼян, які заходять сюди: хто випадково, а хто — подякувати за те, як зустріли на цій землі окупантів.

Зараз також дивляться

Мати Олена Авілова зізнається: син отримав фах юриста, але себе в цій професії не бачив. Натомість працював баристою та мріяв про власну кав’ярню. Тепер же в кав’ярні на його честь уся стіна завішена фотопортретами хлопців з його підрозділу, які також загинули за Україну.

Уперше Андрій потрапив на фронт у 2014, в Піски Донецької області. Після служби повернувся додому, закінчив навчання, а першого ж дня повномасштабного вторгнення пішов у лави добровольців. Потрапив у підрозділ Кракен.

Його останнє відео за життя: він з побратимом, сповнені енергії та щастя, йдуть у наступ під спів Червоної калини.

Весь світ руйнується, і тоді все навколо стає абсолютно незначним. Хочеться кричати, роздирати на собі шкіру, потрапити туди, де душа моєї дитини, — зі сльозами на очах каже Олена про мить, коли дізналася страшну новину.

Андрій Авілов загинув 7 вересня у Балаклії. Він не мав ні дружини, ні дітей.

У кав’ярні окрім традиційних напоїв тепер подають і фірмову каву Паломник. Так, як любив Андрій: з вершками та сиропами.

Для матері ця кав’ярня стала порятунком від депресії. Також вона допомагає іншим хлопцям, побратимам свого Андрія.

— Ми живемо завдяки їм. Тому все, чим я можу допомогти, я робитиму, — каже Олена.

Читати на тему У свої 61 має велике бажання захищати Україну! Історія добровольця з Білорусі про службу та відмови через вік Чоловік розповів про службу в ТрО та інших військових формуваннях та відмови через свій вік.

Війна змінила не лише наші реалії, а й суть журналістської та людської етики. Що таке воєнна етика та чому у нас змінилося сприйняття “тяжких” фото — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!