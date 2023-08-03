Словно тысячи ос жалят без остановки! История военного о фантомных болях и лечении

Война пришла в его дом дважды. Сначала враг посягнул на его родную Донецкую область, а затем оккупировал Киевскую, где последние два года жил Михаил Бакалюк с семьей.

Тогда мужчина решил стать на защиту будущего своих детей и пошел на войну. Там взорвался на мине и потерял ногу. Сейчас боец ожидает протезирования.

Михаил рассказывает о фантомных болях, говорит:

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— Чувствуешь, что болит то, чего нет. Чувствуешь, как выкручивает, чешется, немеет, будто муравьи грызут постоянно. Тысячи ос жалят без остановки.

Такое состояние для него уже стало обыденностью. Мужчина борется с фантомными болями с помощью большой команды специалистов. Психотерапевты говорят, что подобное состояние встречается у каждого второго потерявшего конечность. Они могут испытывать как легкие пощипывания, так и мучительные боли.

Будто в бетоносмеситель вступил

Михаил получил ранение, когда он с собратьями ехал к другим на помощь. Территория, где они должны ступать на позицию, была сильно заминирована.

Почувствовал, будто в бетоносмеситель вступил. Все перевернулось. Потом сильно оглушило, и в лицо полетела земля.

Собрат быстро поспешил на помощь и наложил Михаилу турникет. Мужчина вспоминает, рядом была еще противотанковая мина, чудом она не взорвалась.

Даже, несмотря на травму, мужчина не жалеет, что пошел воевать. Делится, однажды задумался, кто должен защищать его дом и детей. Понял, что он должен присоединиться к армии.

Пока военный был на фронте, его жена была беременна. Он хотел быть рядом на родах, но отпустили его всего через две недели. Михаил говорит, что снова хочет вернуться на фронт, но уже после того, как ему установят протез.

Украинские медики сейчас спасают десятки жизней в день. Многим приходится работать под обстрелами. Ранее мы рассказывали, как военные хирурги спасают жизнь бойцов.

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