Наче тисячі ос жалять без перестанку! Історія військового про фантомні болі та лікування

Війна прийшла у його дім двічі. Спершу ворог зазіхнув на його рідну Донеччину, а згодом окупував Київщину, де останні два роки жив Михайло Бакалюк з родиною.

Тоді чоловік вирішив стати на захист майбутнього своїх дітей і пішов на війну. Там підірвався на міні й втратив ногу. Нині боєць очікує на протезування.

Михайло розповідає про фантомні болі, каже:

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— Відчуваєш, що болить те, чого немає. Відчуваєш, як викручує, свербить, німіє, ніби мурахи гризуть постійно. Тисячі ос жалять без перестанку.

Такий стан для нього вже став буденністю. Чоловік бореться з фантомними болями за допомогою великої команди фахівців. Психотерапевти кажуть, що подібний стан зустрічається у кожного другого, хто втратив кінцівку. Вони можуть відчувати як легкі пощипування, так і нестерпні болі.

Ніби у бетонозмішувач вступив

Михайло отримав поранення, коли він з побратимами їхав до інших на підмогу. Територія, де вони мали ступати на позицію, була сильно замінована.

Відчув, ніби у бетонозмішувач вступив. Усе перевернулося. Потім сильно оглушило, і в обличчя полетіла земля.

Побратим швидко поспішив на допомогу та наклав Михайлу турнікет. Чоловік пригадує, поруч була ще протитанкова міна, дивом вона не здетонувала.

Навіть попри травму, чоловік не шкодує, що пішов воювати. Ділиться, одного разу замислився, хто має захищати його дім та дітей. Зрозумів, що він має приєднатися до війська.

Поки військовий був на фронті, його дружина була вагітною. Він хотів бути поруч на пологах, але відпустили його лише за два тижні. Михайло каже, що знову хоче повернутися на фронт, але вже після того, як йому встановлять протез.

Українські медики зараз рятують десятки життів на день. Багатьом доводиться працювати під обстрілами. Раніше ми розповідали, як військові хірурги рятують життя бійців.

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