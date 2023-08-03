Люди

Наче тисячі ос жалять без перестанку! Історія військового про фантомні болі та лікування

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 03 Серпня 2023, 19:00
Михайло Бакалюк: історія бійця про фантомні болі

Більше відео
0:05:24
Прикордонники із Волині
Зараз або ти, або тебе… Прикордонники з Волині відверто розповіли про перші дні на передовій
0:03:58
військові хірурги
Бачили все, на що вибух може перетворити людське тіло: як військові хірурги витягають бійців з того світу
0:04:07
Вирощування лохини
Продає лохину і волонтерить. Історія ветерана АТО, що віднайшов себе у фермерстві
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Рятують життя попри небезпеку! Історія пожежників-добровольців, які вражають сміливістю
Дивитись більше

Останні відео
0:04:37
Михайло Бакалюк: історія бійця про фантомні болі

Наче тисячі ос жалять без перестанку! Історія військового про фантомні болі та лікування
0:12:49
тактична медицина
Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду
За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн
0:05:24
Прикордонники із Волині
Зараз або ти, або тебе… Прикордонники з Волині відверто розповіли про перші дні на передовій
0:06:02
Дрони в Україні
Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн
0:03:58
військові хірурги
Бачили все, на що вибух може перетворити людське тіло: як військові хірурги витягають бійців з того світу
0:04:07
Вирощування лохини
Продає лохину і волонтерить. Історія ветерана АТО, що віднайшов себе у фермерстві
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Рятують життя попри небезпеку! Історія пожежників-добровольців, які вражають сміливістю
Більше відео
тактична медицина
Читати далі
Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь