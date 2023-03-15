От рекламы брендов до защиты Украины: как военная Юлия ломает стереотипы

Чтобы освободить украинскую землю от оккупанта, нужно, чтобы вся наша нация стала единым фронтом. Ведь война не знает пола — здесь полезны будут и мужчины, и женщины. Из добровольцев Украины сейчас формируется наша Гвардия наступления.

Доброволец объединенной штурмовой бригады Лють Нацполиции Украины Юлия рассказала о решении вступить в Гвардию наступления, а также о вызовах, с которыми пришлось столкнуться.

До войны девушка работала моделью, сотрудничала с украинскими брендами и фотографами. Планировала Юлия выйти на европейский рынок, но, как и у всех украинцев, ее жизнь изменилась за один день: в приоритете стала собственная страна.

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До решения вступить в Гвардию наступления она прошла большой путь, потому что сначала долгое время волонтерила и помогала переселенцам. Потом ей предложили пройти курсы по тактической медицине — Юлия без колебаний согласилась, потому что когда-то окончила военную кафедру.

Так судьба завела ее волонтером в один из госпиталей, куда свозили раненых бойцов. Там девушка поняла, что ее место среди военных.

Теперь ее дни начинаются с утреннего марафона. В подразделении пока только две женщины — но отношение ко всем бойцам одинаковое, вне зависимости от пола.

Украинские добровольцы обивали пороги военкоматов в первые дни российского вторжения. Историю тех, кто был первым в рядах, читай в нашем другом материале.

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