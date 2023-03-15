Від реклами брендів до захисту України: як військова Юлія ламає стереотипи

Щоб визволити українську землю від окупанта, потрібно, щоб уся наша нація стала єдиним фронтом. Адже війна не знає статі — тут корисними будуть і чоловіки, і жінки. З добровольців України нині формується наша Гвардія наступу.

Доброволиця об’єднаної штурмової бригади Лють Нацполіції України Юлія розповіла про рішення вступити у Гвардію наступу, а також випробування, з якими довелося зіштовхнутися.

До війни дівчина працювала моделлю, співпрацювала з українськими брендами та фотографами. Планувала Юлія вийти на європейський ринок, та, як і в усіх українців, її життя змінилося за один день: в пріоритет стала власна країна.

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До рішення вступити у Гвардію наступу вона пройшла великий шлях, бо спочатку довгий час волонтерила та допомагала переселенцям. Потім їй запропонували пройти курси з тактичної медицини — Юлія без вагань погодилася, бо колись закінчила військову кафедру.

Так доля завела її волонтером до одного зі шпиталів, куди звозили поранених бійців. Там дівчина зрозуміла, що саме серед військових її місце.

Тепер її дні починаються з ранкового марафону. У підрозділі поки лише дві жінки, але ставлення до всіх бійців однакове, незалежно від статі.

Українські добровольці оббивали пороги військкоматів у перші дні російського вторгнення. Історію тих, хто був першим у рядах, читай у нашому іншому матеріалі.

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