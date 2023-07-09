Люди

Защитит от 98% возможных проблем! Как мужчина в Киевской области построил собственный бункер

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 09 июля 2023, 07:00

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