Защитит от 98% возможных проблем! Как мужчина в Киевской области построил собственный бункер

Из-за агрессивного соседа украинцы современного и будущих поколений должны заботиться о своей безопасности. Хорошо ведь, когда знаешь, на что рассчитывать и куда идти. Примером тому является наш следующий герой — житель Киевской области Кирилл.

Чтобы дети чувствовали себя в безопасности, житель пригорода Киева сделал комфортный бункер для своей семьи, чтобы уберечь её от вражеских обстрелов. Вырыл котлован, установил капсульную конструкцию и обустроил её с комфортом и уютом.

Сейчас там прячутся от российских атак не только семьей, но и всей улицей.

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Сам он рассказывает: такое укрытие может защитить от 98% возможных проблем, потому что находится на глубине четырех метров под землей. Здесь можно провести длительное время: есть интернет, электричество, запас пищи и воды. Продумал все до мелочей: сделал отопление на зимний период.

— Сюда могут прийти соседи, все знают код от замка. Я планировал этот объект как социальный, — говорит сам Кирилл.

На все строительство и оборудование он потратил около $20 тыс. и два месяца работы. Мужчина этим проектом стремился показать власти и людям, что безопасность — превыше всего.

Если же Кирилл — не твой сосед, а укрытие в доме закрыто во время воздушной тревоги, читай, куда на это жаловаться и как фиксировать нарушения.

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