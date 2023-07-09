Захистить від 98% можливих проблем! Як чоловік на Київщині збудував власний бункер

Через агресивного сусіда українці сучасного та майбутніх поколінь повинні дбати по свою безпеку. Адже добре, коли знаєш, на що розраховувати та куди йти. Прикладом цього є наш наступний герой — житель Київщини Кирило.

Щоб діти почувалися у безпеці, житель передмістя Києва зробив комфортний бункер для своєї родини, аби вберегти її від ворожих обстрілів. Вирив котлован, встановив капсульну конструкцію та облаштував її із комфортом та затишком.

Нині там ховаються від російських атак не лише сім’єю, а й усією вулицею.

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Сам він розповідає: таке укриття може захистити від 98% ймовірних проблем, бо знаходиться на глибині чотирьох метрів під землею. Тут можна провести тривалий час: є інтернет, електрика, запас їжі та води. Продумав усе до дрібниць: зробив опалення на зимовий період.

— Сюди можуть прийти й сусіди, усі знають код від замка. Я планував цей об’єкт як соціальний, — каже сам Кирило.

На все будівництво та обладнання він витратив близько $20 тис. та два місяці роботи. Чоловік цим проектом прагнув показати владі та людям, що безпека — понад усе.

Якщо ж Кирило — не твій сусід, а укриття в будинку зачинене під час повітряної тривоги, читай, куди на це скаржитися та як фіксувати порушення.

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