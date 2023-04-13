По старому рецепту, с любовью и символизмом! На Закарпатье приготовили 8000 пасхальных куличей для военных

Хозяйки со всего Закарпатья испекли для фронта тысячи пасхальных куличей. Каждый — по оригинальному рецепту, символически украшен и сделан с любовью и искренней верой в нашу победу. В Ужгороде на центральной площади священники разных конфессий освятили паски, их сразу отправили на передовую.

Женщины из закарпатского села Худлево готовили куличи для наших героев по давнему рецепту — испеченные на домашних яйцах, молоке и масле. А главное — с молитвой и любовью.

Конечно, с любовью, потому что мы волнуемся за них. Хотим, чтобы они вернулись все живыми домой, — говорит одна из хозяек.

Во время приготовления на столе горела стретенская свеча, чтобы отогнать все плохое. Паски украсили собственноручно сделанным украшением — крест, цветы, листья и косичка, имеющие символическое значение.

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— Три полосочки — вера, надежда и любовь. Мы тоже хотим, чтобы наших воинов оберегала и присутствовала всегда рядом с ними вера в победу, — объясняют хозяйки.

Вместе с пасхальными куличами они отправляют на передовую домашнее печенье и другие вкусности. А еще пасхальные яйца и детские рисунки. Женщины из Закарпатья испекли 8000 пасхальных куличей, которые затем освятили.

Благотворительная акция Паска для воина объединила закарпатцев. На фронт вместе с пасхальными гостиницами отправили шесть автомобилей и другую необходимую воинам спецтехнику.

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