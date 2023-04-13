Люди

За давнім рецептом, з любов’ю та символізмом! На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових

Світлана Ковбиця 13 Квітня 2023, 20:00
На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових: як це відбувалося

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