За давнім рецептом, з любов’ю та символізмом! На Закарпатті приготували 8000 пасок для військових

Господині з усього Закарпаття спекли для фронту тисячі великодніх хлібин. Кожна — за оригінальним рецептом, символічно прикрашена й зроблена з любов’ю та щирою вірою в нашу перемогу. В Ужгороді на центральній площі священники різних конфесій освятили паски, їх відразу ж відправили на передову.

Жінки із закарпатського села Худльово готували паски для наших героїв за давнім рецептом — спечені на домашніх яйцях, молоці та маслі. А головне — з молитвою і любов’ю.

Звичайно, з любов’ю, тому що ми хвилюємося за них. Хочемо, щоб вони повернулися усі живими додому, — каже одна з господинь.

Під час приготування на столі горіла стрітенська свічка, щоб відігнати все лихе. Паски прикрасили власноруч зробленим оздобленням — хрест, квіти, листя й косиця, що мають символічне значення.

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— Три смужечки — віра, надія і любов. Ми теж хочемо, щоб наших воїнів оберігала і була присутня завжди поряд з ними віра в перемогу, — пояснюють господині.

Разом із пасками вони відправляють на передову домашнє печиво та іншу смакоту. А ще писанки та дитячі малюнки. Жінки із Закарпаття спекли 8000 пасок, які потім освятили.

Благодійна акція Паска для воїна об’єднала закарпатців. На фронт разом із великодніми гостинцями відправили шість автомобілів та іншу необхідну воїнам спецтехніку.

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