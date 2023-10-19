Надели мешок на голову и устроили пыточную. Учителя из Балаклеи рассказали об ужасах оккупации

Они отказались сотрудничать с российскими оккупантами, за что пережили арест, плен и так называемую депортацию. А когда их выгоняли из родного города, говорят, россияне стреляли им в спины.

В одном из укрытий в Балаклее ежедневно собираются местные — вместе помогают армии. Среди них учителя Яковенковской школы, что в 10 км отсюда. Приезжают сюда после уроков.

Татьяну Товстокорую — директора гимназии в Яковенково — после трех суток плена оккупанты выгнали из родного села. Это называлось депортация — не самый плохой сценарий, рассказывает женщина. Были и те, кого пытали и убивали. Оккупанты вошли в их село 26 февраля — это был плацдарм перед захватом Балаклеи, расквартировались в школе, сорвали сине-желтый флаг, выломали двери в кабинетах и ограбили.

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Какое-то время россияне педагогов не трогали, говорит, проблемы начались летом, когда на подготовительное совещание к новому учебному году никто не пришел.

К Татьяне двое с автоматами зашли 16 августа. Спрашивали, почему отказывается работать по российской программе, и чем ей так ненавистен Путин.

Оккупанты надели преподавательнице мешок на голову, и отвезли в отделение полиции, где обустроили пыточную. На третий день в камеру бросили еще одного педагога — руководительницу Балаклейского детского сада.

Галина пробыла за решеткой сутки. А потом их вместе Татьяной Толстокорой, которая просидела втрое дольше, увезли домой, дали 5 минут на сборы, и отправили из Балаклеи. Когда проехали последний российский блокпост, говорят, оккупанты открыли по ним огонь — сначала из автоматов, потом из артиллерии. А перед этим заставили записать видео со словами ненависти к украинским защитникам.

Я не могла сказать, что я ненавижу ВСУ, потому что у меня внучатый племянник там, ему 19 лет, — не сдерживает слез Галина Слабко.

Сейчас в детском саду обустроили волонтерский хаб. Принимают и выдают одежду взрослым и детям. Многие за время оккупации лишились всего. Садик потихоньку приводят в порядок — залатали дыры от российских прилетов, но на окнах до сих пор следы от автоматных очередей.

Напомним, ранее мы рассказывали историю несокрушимой учительницы из Херсона.

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