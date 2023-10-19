Одягли мішок на голову і влаштували катівню. Вчителі з Балаклії розповіли про жахи окупації

Вони відмовилися співпрацювати з російськими окупантами, за що пережили арешт, полон і так звану депортацію. А коли їх виганяли з рідного міста, кажуть, росіяни стріляли їм у спини.

В одному з укриттів у Балаклії чи не щодня збираються місцеві — гуртом допомагають війську. Серед них вчителі Яковенківської школи, що у 10 км звідси. Приїздять сюди після уроків.

Тетяну Товстокору — директорку гімназії в Яковенковому — після трьох діб полону окупанти вигнали з рідного села. Це називалось депортація — не найгірший сценарій, розповідає жінка. Були й ті, кого катували й вбивали. Окупанти зайшли в їхнє село 26 лютого — це був плацдарм перед захопленням Балаклії, розквартирувались в школі, зірвали синьо-жовтий стяг, виламали двері в кабінетах і пограбували.

Зараз також дивляться

Якийсь час росіяни освітян не чіпали, каже, проблеми почалися влітку, коли на підготовчу нараду до нового навчального року ніхто не прийшов. До пані Тетяни двоє з автоматами завітали 16 серпня.

Питали, чому відмовляється працювати за російською програмою, і чим їй так ненависний Путін.

Окупанти одягнули викладачці мішок на голову й відвезли у відділок поліції, де облаштували катівню. На третій день в камеру кинули ще одну освітянку — керівницю Балаклійського дитячого садочка.

Пані Галина пробула за ґратами добу. А потім їх разом Тетяною Товстокорою, яка просиділа втричі довше, повезли додому, дали 5 хвилин на збори та випровадили з Балаклії. Коли проїхали останній російський блокпост, кажуть, окупанти відкрили по них вогонь — спершу з автоматів, потім з артилерії. А перед цим примусили записати відео зі словами ненависті до українських захисників.

Я не могла це сказати, що я ненавиджу ЗСУ, тому що в мене внучатий племінник там, йому 19 років, — не втримує сліз Галина Слабко.

Нині у дитсадку облаштували волонтерський хаб. Приймають і видають одяг дорослим і дітям. Багато хто за час окупації лишився всього. Садок потихеньку приводять до ладу — залатали дірки від російських прильотів, але на вікнах і досі є сліди від автоматних черг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію незламної вчительки з Херсонщини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.