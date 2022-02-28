Не только оружием, но и юмором! Как украинцы борются с российскими оккупантами

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины соцсети заполонили тысячи мемов о россиянах.

Шутки помогают, когда часами сидишь в бомбоубежище и непрерывно читаешь новости об обстрелах и смертях. Это не просто возможность расслабиться.

Это помогает не сойти с ума во время, когда невозможно спрогнозировать, что произойдет в следующую минуту.

Если у нас есть реакция, то можем действовать дальше. Нет реакции — все очень плохо. Смех, плач, агрессия, грусть, отвращение, злоба должны выходить для того, чтобы мы чувствовали себя живыми, — рассказывает военный психолог Андрей Козинчук.

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Успокоиться — одна из важнейших, но и самых трудных задач для каждого из нас. Читай советы психолога, как успокоиться и жить дальше.