Не лише зброєю, а й гумором! Як українці борються з російськими окупантами

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України соцмережі заполонили тисячі мемів про росіян.

Жарти допомагають, коли годинами сидиш у бомбосховищі та безперервно читаєш новини про обстріли та смерті. Це не просто можливість розслабитися.

Це допомагає не збожеволіти у час, коли неможливо спрогнозувати, що відбудеться наступної хвилини.

Якщо ми маємо реакцію, то можемо діяти далі. Нема реакції — все дуже погано. Сміх, плач, агресія, сум, огида, злість мають виходити для того, щоб ми відчували себе живими, — розповідає військовий психолог Андрій Козінчук.

Дивися в сюжеті, як гумор допомагає вижити в складні часи.

Заспокоїтись — одне із найважливіших, але й найтяжчих завдань для кожного з нас. Читай поради психолога, як заспокоїтись і жити далі.