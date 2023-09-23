Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах

Ирина Ротар — переселенка из Рубежного, прожившая месяц в российской оккупации. Она видела, как город разграбляют кадыровцы, как плачут мужчины и просто в тачках вывозят тела, чтобы похоронить в братских могилах.

Женщине удалось выехать в Ивано-Франковск, сейчас она волонтерит и мечтает вернуться в Рубежное.

Утром половина города уже была оккупирована

Женщина рассказывает, как после очередного обстрела в ее доме выбило окна, она вынуждена была перейти жить в бомбоубежище. Ирина успела прожить в Рубежном всего два года до полномасштабного вторжения, там купила квартиру, из-за нее долго не уезжала.

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Утром просыпаешься, а уже половина города в оккупации. Зашли российские солдаты и первое, что они сделали, расстреляли окна в школе, — говорит она.

Там без света и воды жило около 450 человек, вспоминает Ирина. Были даже семьи с младенцами, еду готовили на костре, город постоянно обстреливали.

— Нас российские наемники заставляли копать что-то по типу братских могил.

Больше всего женщину пугали самолеты, которые сбрасывали авиабомбы, ведь выжить после такого удара почти невозможно.

Вспоминает, как один мужчина рассказывал, как кадыровцы выгнали их из дома. Дали семье полчаса, чтобы собраться. Также кадыровцы грабили дома украинцев.

Ирине удалось найти перевозчика, вместе с соседкой и сыном их вывезли за 40 тыс. грн. Когда уезжала, глубоко в сумке спрятала две вышиванки. К счастью, ехала беспрепятственно. Говорит, самое приятное, что слышала в жизни “Бажаємо здоров’я” на блокпосте в Харьковской области.

Многие дети потеряли свой дом из-за войны. Ранее мы рассказывали историю Виктории, которая дважды убегала от войны и покинула свой дом в Рубежном.

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