Снимала в пыточных и на деоккупированных территориях! Рассказ оператора, которая документирует нашу историю

Оператор Ольга Оборина до полномасштабной войны снимала клипы и рекламу, однако после 24 февраля решила документировать историю. Она не выехала из Украины, а снимала в пыточных и на деоккупированных территориях, чтобы как можно больше людей узнали о преступлениях России. Она рассказала свою историю для Движения сопротивления.

— Тогда были ощущения, что происходят важные события в нашей стране, которые мы просто не можем пропустить. И я хочу это документировать, — вспоминает Ольга о своем решении.

Вечер, словно в сказке

Девушка делится, что перед полномасштабным вторжением был тихий спокойный и мирный вечер, как в сказке. А уже 24 февраля девушке позвонила подруга и сказала: “Оля, вставай! Путин бомбит Киев! Бомбит Харьков!”.

После начала полномасштабного российского вторжения Ольга поняла, что не хочет снимать клипы и рекламы.

— Как только мы начали жить в укрытии, я начала снимать все, что происходит вокруг. У нас организовалось такое сообщество. Мы друг другу готовили, помогали, и это очень разряжалось, — рассказывает она.

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О съемках на деоккупированных территориях

Ольга рассказывает, что поехала снимать в Ирпень, Бородянку, Бучу. Сначала была Бородянка.

— Мы приехали и увидели страшную картину. Эти разрушенные дома, обломки… На тот момент там еще находились люди, их никто не забирал, потому что была оккупация.

Людей, желавших разобрать завалы, расстреливали. Им не давали забирать тела, — говорит Ольга.

Девушка рассказывает, что в другом комплексе было все обожжено и разрушено, а мертвую тишину нарушала только железяка, что скрипела от ветра

— Это настолько страшно, что даже некому рассказать эти ужасные истории. Там даже людей нет.

Она вспоминает, в тот момент подумала, что ей действительно повезло: она не была в оккупации, а в относительно безопасном месте.

Ольга присоединилась к проекту, рассказывающему о партизанском движении, которое было на уже деоккупированных территориях. Тогда в Херсонской области в селе Александровка она снимала в пыточных.

— Россияне забирали людей просто за их проукраинскую позицию. Они всех пытали током. Меня спрашивали, как мне это вообще снимать? Каждый раз у меня есть осознание, что снимаю важные вещи, я все документирую. У меня включается холодный ум, — делится оператор.

Документируют нашу историю не только профессионалы, но и простые люди и даже дети. Ранее мы рассказывали историю мальчика из Мариуполя, который вел дневник войны.

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