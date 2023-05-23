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Снимала в пыточных и на деоккупированных территориях! Рассказ оператора, которая документирует нашу историю

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 мая 2023, 08:00
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Снимала в пыточных и на деоккупированных территориях! Рассказ оператора, которая документирует нашу историю
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