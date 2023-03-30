Дважды забрали дом и убили мужа: как “русский мир” изменил жизнь одной женщины

Война настигает каждого, кто оказался не в том месте и не в то время. А кого-то она готова бить несколько раз в жизни.

Россияне дважды лишили ее крыши над головой, а в прошлую среду еще и убили мужа. Педагог Ольга Самарская из оккупированных Пологов сама чудом уцелела во время ракетного удара, когда террористы пустили по Запорожью шесть ракет, одна из которых попала в дом, где семья арендовала жилье.

Ее муж Александр стал первой жертвой той варварской атаки.

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История женщины рвет сердце: в родном доме в Пологах в Запорожской области теперь живут оккупанты. Семья арендовала жилье в многоэтажке Запорожья, куда 22 марта попала российская ракета.

Теперь женщина ежедневно ходит в дом и просит спасателей достать из-под завалов документы, и поврежденная взрывом часть высотки пока слишком опасна для длительного пребывания. Из-за аварийного состояния дома теперь коммунальщики принялись устанавливать забор, чтобы люди не ходили возле дома.

Сейчас женщина живет у родственников и надеется, что сможет встать на ноги в третий раз. Она проходит лечение онкологии.

Помочь Самарской Ольге Владимировне можно денежными средствами на карту ПриватБанка.

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Истории прошедших ад на земле можно прочитать в нашем следующем материале: воспоминания мариупольцев о войне в городе.

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