Двічі забрали дім та вбили чоловіка: як “русскій мір” змінив життя однієї жінки

Війна наздоганяє кожного, хто опинився не в тому місці та не в той час. А когось вона готова бити кілька разів за життя.

Росіяни двічі позбавили її даху над головою, а минулої середи ще й убили чоловіка. Педагогиня Ольга Самарська з окупованої Пологівщини сама дивом уціліла під час ракетного удару, коли терористи вгатили по Запоріжжю шістьма ракетами, одна з яких поцілила у будинок, де родина орендувала житло.

Її чоловік Олександр став першою жертвою тієї варварської атаки.

Зараз також дивляться

Історія жінки рве серце: у рідній домівці в Пологах у Запорізькій області тепер живуть окупанти. Сім’я ж орендувала житло у багатоповерхівці Запоріжжя, куди 22 березня влучила російська ракета.

Тепер жінка щодня ходить до будинку та просить рятувальників бодай витягти з-під завалів документи, та пошкоджена вибухом частина висотки поки занадто небезпечна для тривалого перебування. Через аварійний стан будинку тепер комунальники взялися встановлювати паркан, аби люди не ходили біля споруди.

Нині жінка мешкає у родичів та сподівається, що зможе стати на ноги утретє. Вона проходить лікування онкології.

Допомогти Самарській Ользі Володимирівні можна коштами на карту ПриватБанку.

5168 7456 1451 1092

Історії тих, хто пройшов пекло на землі, можна прочитати в нашому наступному матеріалі: спогади маріупольців про війну у місті.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!