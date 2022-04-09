Осваивают язык прямо на уроках: как украинские дети-беженцы учатся за границей

За границу выехало уже четыре миллиона украинцев. В основном это мамы с детьми. Чтобы не терять времени и лучше влиться в иностранную среду, дети ходят в языковые школы, которые в Европе принимают маленьких переселенцев бесплатно.
Для европейцев такое количество беженцев — настоящий вызов, однако отношение к украинским деткам замечательное.
Для европейцев такое количество беженцев — настоящий вызов, однако отношение к украинским деткам замечательное.
Сверстники радостно принимают маленьких переселенцев, им предоставляют тетради, ручки, книги и т.д.
Малыши учат язык прямо на уроках, но это их не пугает. Смотри, как украинские дети учатся за границей.
Старшеклассники даже за пределами Украины готовятся к мультипредметному тесту и поступлению в вузы. Читай, как будет проходить вступительная кампания 2022 года.