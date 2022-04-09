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Опановують мову прямо на уроках: як українські діти-біженці навчаються за кордоном

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 09 Квітня 2022, 20:12

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