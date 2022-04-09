Опановують мову прямо на уроках: як українські діти-біженці навчаються за кордоном

За кордон виїхало вже чотири мільйони українців. Переважно це мами з дітьми. Щоб не гаяти часу та краще влитися в іноземне середовище діти ходять до мовних шкіл, які у Європі приймають маленьких переселенців безкоштовно.

Для європейців така кількість біженців — справжній виклик, проте ставлення до українських діток чудове. Однолітки радісно приймають маленьких переселенців, їм надають зошити, ручки, книжки тощо.

Малюки вивчають мову просто на уроках, але це їх не лякає.

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Дивись, як українські дітлахи навчаються за кордоном.

Старшокласники навіть за межами України готуються до мультипредметного тесту та вступу до ВНЗ. Читай, як проходитиме вступна кампанія 2022 року.