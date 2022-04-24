Пасха не радостная — как бабушка в Черниговской области встречает праздник в разрушенном оккупантами селе

Війна не завадила їй підготуватися до Великодня. У своєму майже повністю зруйнованому окупантами селі під Черніговом пенсіонерка Олена Коптил пече паски й просить Бога, щоб незабаром до України прийшов довгоочікуваний мир.

Село в руїнах, на подвір’ї потрощена бронетехніка, та попри це пенсіонерка на вцілілій кухні пече паски за бабусиним рецептом. Останній місяць бабуся та ще 12 її односельців провели, ховаючись від російських ракет у підвалі власного будинку.

Усі знервовані. Великдень не радісний. Плакати хочеться, — розповідає бабуся Олена.

Через злочини росіян не тільки оселі, а й багато храмів на Чернігівщині перетворилися на руїни. Серед них Вознесенська церква в селі Лукашівка, зведена у 1781 році та оновлена у 20-му сторіччі.

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Окупаційні війська облаштували там склад боєприпасів та пального. Внаслідок обстрілів та пожежі пошкоджено стіни, покрівлю й вибито вікна.

За оцінками видання Forbes, російські окупанти пошкодили та зруйнували приблизно 60 релігійних об’єктів України. Майже повністю зруйнована церква Покрови Святої Богородиці (1862 року) на Житомирщині та Георгіївський храм (1873 року) на Київщині.

Дивись, як святкують Великдень на Чернігівщині.

У неділю, 24 квітня, президент Володимир Зеленський записав звернення до українців, які святкують чи не найважливіше християнське свято — Великдень. Дивися привітання Зеленського з Великоднем.