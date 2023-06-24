Четыре раза останавливалось сердце, но он выжил! Невероятная история спасения 16-летнего парня после страшного ДТП

16-летний Павел пришел в себя после того, как более месяца лежал без сознания, получив тяжелые травмы. Парень перенес четыре остановки сердца, ушиб головного мозга и повреждение внутренних органов. 38 дней пролежал в коме. Все это время за сыном присматривал его отец.

Более двух месяцев назад Павел попал в ДТП и чуть не погиб. Он был за рулем мотоцикла, на улице был дождь. Момент столкновения с автомобилем парень не помнит.

Отец Павла Владимир Мисько говорит, что парень всегда соблюдал правила дорожного движения и не ездил на высокой скорости. Авария произошла на закрытом повороте в 90°.

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История удивительного спасения

Скорая доставила парня в больницу в критическом состоянии. Впервые Павел пришел в себя через несколько недель и всего на несколько часов. У него внезапно отказали почки, и он снова впал в кому. Павла привезли во львовскую больницу Святого Николая, ведь там есть аппарат для проведения критического диализа.

Четыре дня в реанимации искусственная почка очищала кровь от токсинов. Эта процедура помогла. Почки парня заработали, и он пришел в себя.

Несмотря на то, что угроза для жизни прошла, Павла ждало еще много испытаний. Он вынужден был учиться всему заново: держать голову, есть, сидеть, ходить и брать рукой предметы.

Жажда Павла к жизни, поддержка родителей и помощь врачей дали впечатляющие результаты. Восстановились органы пищеварения, дыхания, исчезли признаки инфекции, восстановились анализы, которые говорили о почечной недостаточности. Врачи называют эту историю спасения чудом.

Накануне страшного ДТП Павел с сестрой записали песню. Так что парень смог впервые услышать ее. Сестричка говорит, что есть желание снять на нее клип после выздоровления юноши. Сейчас его ждет еще длительный период реабилитации.

Украинские врачи сейчас производят невероятно сложные операции. Ранее мы рассказывали историю спасения девочки, у которой в мозгу застрял осколок снаряда.

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