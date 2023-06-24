Чотири рази зупинялося серце, але він вижив! Неймовірна історія порятунку 16-річного хлопця після страшної ДТП

16-річний Павло отямився після того, як понад місяць лежав без тями від важких травм. Хлопець переніс чотири зупинки серця, забій головного мозку та пошкодження внутрішніх органів. 38 днів пролежав у комі. Увесь цей час за сином доглядав його батько.

Понад два місяці тому Павло потрапив у ДТП та ледве не загинув. Він був за кермом мотоцикла, на вулиці був дощ. Момент зіткнення з автівкою хлопець не пам’ятає.

Батько Павло Володимир Мисько каже, що хлопець завжди дотримувався правил дорожнього руху та не їздив на високій швидкості. Аварія сталася на закритому повороті у 90°.

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Історія порятунку, що вражає

Швидка доставила хлопця до лікарні у критичному стані. Вперше Павло прийшов до тями за кілька тижнів і лише на кілька годин. У нього раптово відмовили нирки і він знову впав у кому. Павла привезли до львівської лікарні Святого Миколая, адже там є апарат для проведення критичного діалізу.

Чотири дні у реанімації штучна нирка очищувала кров юнака від токсинів. Ця процедура допомогла. Нирки хлопця запрацювали і він прийшов до тями.

Попри те, що загроза життю минула, на Павла чекало ще багато випробувань. Він змушений був учитися всьому наново: тримати голову, їсти, сидіти, ходити та брати рукою предмети.

Жага Павла до життя, підтримка батьків та допомога лікарів дали результати, які вражають. Відновилися органи травлення, дихання, зникли ознаки інфекції, відновилися аналізи, які говорили про ниркову недостатність тощо. Лікарі називають цю історію порятунку дивом.

Напередодні страшної ДТП Павло з сестрою записали пісню. Тож хлопець зміг вперше її почути. Сестричка каже, що хочуть зняти до неї кліп після одужання юнака. Зараз на нього чекає ще тривалий період реабілітації.

Українські лікарі зараз проводять неймовірно складні операції. Раніше ми розповідали історію порятунку дівчинки, в якої в мозку застряг осколок снаряда.

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