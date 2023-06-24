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Чотири рази зупинялося серце, але він вижив! Неймовірна історія порятунку 16-річного хлопця після страшної ДТП

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 24 Червня 2023, 15:00
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