От британских сердечек – украинским! Кто подарил рождественское чудо деткам Охматдета

Подарить украинским детям Рождество! Такую цель поставили перед собой неравнодушные англичане. Собрали деньги и отправили в Украину более 10 тысяч подарков.

Украинские волонтеры помогли с логистикой и вот, на Рождество, подарки уже под елкой. Они разъехались по всей стране к юным адресатам.

Война зацепила здесь всех детей без исключения, говорит заведующая отделением, вспоминая, как 10 месяцев назад рядом с больницей падали вражеские снаряды.

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У нас были дни, когда мы по 15 раз в день бегали в подвал, в убежище, когда были тревоги, когда действительно у нас и трещали, и звенели окна.

– Очень страшно, потому что дети не понимали, что это, почему это и как это. Почему мы бегаем, почему мы сидим в темноте, почему мы ночуем в подвале. Мы спали на полу, у нас дети спали на полу в подвале, – рассказывает заведующая отделением интенсивной терапии хронических интоксикаций НДСЛ Охматдет Ольга Бабичева.

В больнице находятся и дети украинских защитников, и вынужденные переселенцы, которые будут встречать праздники в больничных стенах. Алина Матвийчук расскажет больше.

Раньше мы рассказывали, что испытывают дети, пережившие оккупацию.

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