Від британських сердечок — українським! Хто подарував різдвяне диво діткам Охматдиту

Подарувати українським дітям Різдво! Таку мету поставили перед собою небайдужі англійці. Зібрали гроші й надіслали до України понад 10 тисяч подарунків.

Українські волонтери допомогли з логістикою і ось на Різдво дарунки вже під ялинкою. Вони роз’їхалися усією країною до юних адресатів.

Війна зачепила тут усіх дітей без винятку, каже завідувачка відділення, згадуючи, як 10 місяців тому поруч з лікарнею лягали ворожі снаряди.

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У нас були дні, коли ми по 15 разів на день бігали у підвал, у сховище, коли були тривоги, коли дійсно у нас і тріщали, і дзвеніли вікна.

— Дуже страшно, тому що діти не розуміли, що це, чому це і як це, чому ми бігаємо, чому ми сидимо в темряві, чому ночуємо у підвалі. Ми спали, діти спали на підлозі у підвалі, — розповідає завідувачка відділення інтенсивної терапії хронічних інтоксикацій НДСЛ Охматдит Ольга Бабічева.

Це і діти українських захисників, і вимушені переселенці, і ті, хто змушений зустрічати свята у лікарняних стінах. Аліна Матвійчук розкаже більше.

Раніше ми розповідали, що відчувають діти, які пережили окупацію.

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