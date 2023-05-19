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У нас здесь ад, молитесь! Пограничник рассказал о девяти месяцах в российском плену

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 19 мая 2023, 21:30
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