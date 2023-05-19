У нас здесь ад, молитесь! Пограничник рассказал о девяти месяцах в российском плену

Девять месяцев российского плена. Пограничник со Львовской области Тарас Татарин добровольно встал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения. Был в Донецкой области, защищал Харьковскую. Читай в нашем материале, что пришлось пережить мужчине за месяцы в плену.

Пограничник Тарас Татарин рассказал о российском плену

В апреле прошлого года Тарас Татарин попал под вражеский обстрел, и раненым оказался в российском плену. Его обменяли в январе, два месяца реабилитации и восстановления, и он снова в строю.

Все началось, когда Тарас получил приказ перевозить военных на позиции.

Когда я подъехал, там нас ждали вражеские Тигры, — вспоминает военный.

33-летний Тарас был ранен 15 апреля 2022 года, когда вместе с собратом попал в окружение. После этого их разоружили, бронетранспортом увезли в неизвестном направлении. Несколько дней мужчин держали на временно оккупированных территориях. Затем увезли в российские СИЗО.

Относились высокомерно, конечно, хотели знать, где находятся позиции ВСУ, где командование, — вспоминает военный Тарас Татарин.

Мужчина говорит, за девять месяцев плена не получил никакой медицинской помощи. Из-за плохого питания и бесчеловечных условий потерял более 20 кг веса. Еда была некачественной, в ней часто был песок. Вода была из крана.

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Тем временем дома Тараса ждала любимая девушка. Его родственники и не подозревали, где находится Тарас, жив ли он.

14 апреля он позвонил мне и сказал, у нас здесь ад, молитесь, я несколько дней не буду выходить на связь, — рассказывает девушка военного Зоряна Пришляк.

Все это время девушка не выпускала телефон из рук, ждала известий от любимого. Говорит, мониторила Telegram-каналы, российские паблики с надеждой увидеть хоть какую-нибудь информацию о Тарасе.

28 мая мы увидели его фотографию, что он жив, в российском плену, — вспоминает Зоряна Пришляк.

Тараса и еще 49 украинских военных обменяли и вернули домой 8 января 2023 года. Встреча влюбленных была особенно романтичной. Тарас сделал предложение девушке, как планировал еще до начала полномасштабной войны. После двух месяцев реабилитации он снова вернулся в строй.

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