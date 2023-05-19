У нас тут пекло, моліться! Прикордонник розповів про дев’ять місяців у російському полоні

Дев’ять місяців російського полону. Прикордонник з Львівщини Тарас Татарін добровільно став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. Був на Донеччині, боронив Харківщину. Читай у нашому матеріалі, що довелося пережити чоловіку за місяці в полоні.

Прикордонник Тарас Татарін розповів про російський полон

Торік у квітні Тарас Татарін потрапив під ворожий обстріл, і пораненим опинився у російському полоні. Його обміняли в січні, два місяці реабілітації та відновлення, і нині він знову у строю.

Все почалося, коли Тарас отримав наказ перевозити військових на позиції.

Коли я під’їхав, там на нас чекали ворожі Тигри, — пригадує військовий.

33-річний Тарас був поранений 15 квітня 2022 року, коли разом з побратимом потрапив в оточення. Після цього їх роззброїли, бронетранспортом повезли в невідомому напрямку. Кілька днів чоловіків тримали на тимчасово окупованих територіях. Потім повезли у російські СІЗО.

Ставилися зверхньо, звичайно, хотіли знати, де знаходяться позиції ЗСУ, де командування, — пригадує військовий Тарас Татарін.

Чоловік каже, за дев’ять місяців полону не отримав жодної медичної допомоги. Через погане харчування та нелюдські умови втратив більш як 20 кг ваги. Їжа була неякісною, в ній часто був пісок. Вода була з крану.

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Тим часом удома на Тараса чекала кохана дівчина. Його родичі й гадки не мали, де перебуває Тарас, чи живий він.

14 квітня він подзвонив мені і сказав, у нас тут пекло, моліться, я кілька днів не буду виходити на зв’язок, — розповідає дівчина військового Зоряна Пришляк.

Увесь цей час дівчина не випускала телефон з рук, чекала вісточки від коханого. Каже, моніторила Telegram-канали, російські пабліки з надією побачити хоч якусь інформацію про Тараса.

28 травня ми побачили його фотографію, що він живий, у російському полоні, — пригадує Зоряна Пришляк.

Тараса та ще 49 українських військових обміняли та повернули додому 8 січня 2023 року. Зустріч закоханих була особливо романтичною. Тарас освідчився дівчині, як планував ще до початку повномасштабної війни. Після двох місяців реабілітації він знову повернувся у стрій.

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