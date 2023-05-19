Люди

У нас тут пекло, моліться! Прикордонник розповів про дев’ять місяців у російському полоні

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 19 Травня 2023, 21:30
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