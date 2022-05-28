Похититель женских сердец! Как французский бульдог Крафт таксирует вместе со своим владельцем в Виннице

В свои 49 лет Андрей Неведюк — дважды вынужденный переселенец. В 2014 году покинул родной Луганск, где оставил бизнес и квартиру. За восемь лет его семья была вынуждена бежать из Харькова.

Андрей с грустью вспоминает, как вместе с семьей и соседями несколько недель жили в Харьковском подвале. Обстрелы, где они жили, были настолько массированными, что Андрей даже не знал, удастся ли выжить.

Отправив семью за границу, мужчина взялся волонтерить. Сначала помогал в Киевской области. Затем вывозил людей из Харькова.

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Сейчас работает таксистом в Виннице вместе с французским бульдогом Крафтом, который тоже презирает оккупантов.

Вместе они уже проехали тысячи километров и остановились в Виннице. В мирном городке зарабатывают в такси. И здесь Крафт тоже всегда рядом.

Клиенты Андрея не скрывают эмоций. Говорят, что с четырехлапым попутчиком поездка гораздо приятнее.

Муж очень скучает по своей семье, но верит в силу ВСУ. И говорит, что в первую очередь после победы поедет в освобожденный родной Луганск.

Однако пока война продолжается в значимости, как держатся украинские воины в самых адских уголках. Читай, какая ситуация сейчас на восточном фронте.