Викрадач жіночих сердець! Як французький бульдог Крафт таксує разом зі своїм власником у Вінниці

У свої 49 років Андрій Неведюк — двічі вимушений переселенець. 2014 року покинув рідний Луганськ, де залишив бізнес і квартиру. За вісім років його родина змушена була тікати з Харкова.

Андрій із сумом згадує, як разом із родиною та сусідами кілька тижнів жили у Харківському підвалі. Обстріли, де вони мешкали, була настільки масованими, що Андрій навіть не знав чи вдасться вижити.

Доправивши сім’ю за кордон, чоловік взявся волонтерити. Спочатку допомагав на Київщині. Потім вивозив людей з Харкова.

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Нині працює таксистом у Вінниці разом із французьким бульдогом Крафтом, який теж зневажає окупантів.

Разом вони вже проїхали тисячі кілометрів і тимчасово зупинились у Вінниці. У мирному містечку заробляють у таксі. І тут Крафт теж завжди поруч.

Клієнти Андрія не приховують емоцій. Кажуть, що чотирилапим попутником поїздка набагато приємніша.

Чоловік дуже сумує за своєю родиною, але вірить у силу ЗСУ та говорить, що у першу чергу після перемоги поїде у звільнений рідний Луганськ.

Однак поки війна триває у необхідно значи, як тримаються українські воїни у найпекельніших куточках. Читай, яка ситуація на східному фронті зараз.