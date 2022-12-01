Не хотели выезжать, покидать собак и голубей: история спасения семьи из Авдеевки

Украинские спасатели — это не только о ГСЧС или Вооруженных Силах. Каждый день наши сотрудники полиции и Национальной гвардии дарят надежду на жизнь тысячам людей.

Полицейские Донецкой области эвакуировали из Авдеевки семью с детьми, которая жила в квартире при +2ºС. О спасении рассказали сами работники Национальной полиции Украины.

— Квартира на девятом этаже, всего +2ºС тепла в комнатах и ​​постоянные взрывы вокруг — в таких условиях жила семья в зоне боевых действий. В одной комнате жили двое детей, папа с инвалидностью, маломобильный дедушка и бабушка, мамы у малышей нет, — рассказывают в Нацполиции.

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Благодаря длительным уговорам полицейских взрослые согласились эвакуироваться. 11-летний Влад и 12-летняя Вероника не хотели ехать без домашних любимцев — двух собак и голубей, поэтому забрали и их.

Спасение из “двух стен”

Известно, что в доме, где жила семья, не осталось ни одного уцелевшего окна. Все жильцы жили в одной комнате, чтобы хоть как-то согреться. Они готовили еду на костре, а от обстрелов прятались в коридоре, между двух стен — надеялись, что так они останутся целыми.

Взрослые долго не хотели эвакуироваться, а дети боялись, что придется покинуть домашних питомцев.

Малышам не место под обстрелами. Мы организуем безопасную эвакуацию вместе с животными, — сказали полицейские.

Уже через несколько дней сотрудники полиции вернулись с бронированным автомобилем, в который точно поместились бы все жильцы квартиры. Вместе с волонтерами уже через полчаса все сидели в автомобиле, смогли забрать и домашних любимцев семьи.

Теперь дети счастливы, потому что смогут гулять со своими собаками на улице и наконец вернутся в школу.

Полицейские доставили всех в Покровскую общину, а затем с помощью волонтеров семья отправилась в более безопасный регион страны.

Эвакуация — это спасение для тех, кто живет в зоне активных боевых действий. Это подчеркивают власти страны и спасатели. Вчера россияне убили ребенка, обстреляв больницу в Сумской области.

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