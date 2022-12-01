Люди

Не хотели выезжать, покидать собак и голубей: история спасения семьи из Авдеевки

Виктория Мельник, редактор сайта 01 декабря 2022, 07:00
Спсение семьи с Авдеевки

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