Люди

Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 07:00
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