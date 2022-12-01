Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки

Українські рятівники — це не лише про ДСНС чи Збройні Сили. Щодня наші працівники поліції та Національної гвардії дарують надію на життя тисячам людей.

Поліціянти Донецької області евакуювали з Авдіївки родину із дітьми, яка жила у квартирі при +2ºС. Про порятунок розповіли самі працівники Національної поліції України.

— Квартира на дев’ятому поверсі, лише 2ºС тепла в кімнатах і постійні вибухи навколо — в таких умовах мешкала сім’я в зоні бойових дій. В одній кімнаті жили двоє дітей, тато з інвалідністю, маломобільний дідусь і бабуся, мами у малечі немає, — розповідають у Нацполіції. Зараз також дивляться Завдяки тривалим вмовлянням поліціянтів дорослі погодились евакуюватися. 11-річний Влад та 12-річна Вероніка не хотіли їхати без домашніх улюбленців — двох собак і голубів, тож забрали і їх.

Порятунок із “двох стін”

Відомо, що в у будинку, де мешкала родина, не залишилося жодного вцілілого вікна. Всі мешканці квартири жили в одній кімнаті, аби хоч якось зігрітися. Вони готували їжу на вогнищі, а від обстрілів ховалися в коридорів, поміж двох стін — сподівалися, що так вони залишаться цілими.

Дорослі довго не хотіли евакуйовуватися, а діти боялися, що доведеться покинути домашніх улюбленців.

Малечі не місце під обстрілами. Ми організуємо безпечну евакуацію разом з тваринами, — сказали поліціянти.

Уже за кілька днів співробітники поліції повернулися з броньованою автівкою, в яку точно помістилися б усі мешканці квартири. Разом із волонтерами уже за півгодини всі сиділи в автівці, змогли забрати навіть домашніх улюбленців родини.

Тепер діти щасливі, бо зможуть гуляти зі своїми собаками надворі та нарешті повернуться до школи.

Поліцейські доставили усіх до Покровської громади, а далі за допомогою волонтерів родина вирушила у більш безпечний регіон країни.

Евакуація — це порятунок для тих, хто живе в зоні активних бойових дій. На цьому наголошує влада країни та рятувальники. Вчора росіяни вбили дитину, обстрілявши лікарню у Сумській області.

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