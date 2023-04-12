ВСУ отступают только в двух случаях: история преподавателя, который пошел на фронт

Оставить все и пойти на защиту родной страны — такой сценарий постиг многих военных Украины с 24 февраля прошлого года. Большинство добровольцев вообще никогда не были причастны к военному делу, но это не остановило их желания освобождать украинскую землю.

Владимир Азарян — профессор Криворожского университета. В первый день великой войны отложил преподавательское дело и надел военную форму. Около года защищал Украину в горячих точках на Севере и Востоке. Ни на мгновение не сомневался, что Россия нападет, поэтому в декабре 2021 года сложил все необходимое для фронта.

Утром 24 февраля 2022 года украинские города атаковали вражеские ракеты. А уже в полдень Владимир выехал из Кривого Рога и вступил в добровольческий батальон.

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Это был мужской выбор, — говорит сам профессор Владимир.

Сначала военный вместе с добровольцами защищал Киевскую область. Потом, когда все оккупанты были уничтожены, поехал на Харьковское направление. В Изюме он был командиром сводной саперной группы, работавшей в районе леса.

Он говорит: их задачей было разминирование территории и выход на временно оккупированные территории. Пока лес был заминирован, контрнаступление украинцев было невозможно.

Владимир — не единственный военный в семье: тогда в составе 92-го подразделения отдельной механизированной бригады служила и его дочь. Видеться родные люди не могли.

— Сердце рвется, ведь это дочь. Особенно, когда шли бои за Харьков и область, я очень переживал за нее, — говорит военный.

Научную работу преподаватель не бросил и в окопе: вместе с собратьями изготовлял разные приборы, которые помогали саперам. Проводили испытания своих изобретений, думали группой, добавляли необходимые вещи — в конце концов, это дало желаемые результаты, несмотря на то, что враг быстро учился реагировать на работу ВСУ.

Враг — сильный, жестокий, наглый. Во-первых, они умело пользуются радиоперехватом. А еще у россиян мощная аэроразведка.

Затем Владимира Азаряна перебросили на Донецкое направление. Под Соледаром саперное дело стало неактуальным, потому что там шли уличные бои и велись плотные обстрелы.

— Противник выпускает за сутки столько снарядов, сколько вся американская военная промышленность производит за месяц, — говорит он.

Когда говорят, что ВСУ отступают, это бывает только в двух случаях: либо когда нечем стрелять, либо когда некому стрелять.

В Соледаре о себе напомнила давняя травма ноги, поэтому Владимир вернулся к преподавательскому делу. Но он все равно говорит: от войны уже никуда не денется, есть еще много дел.

Какая ситуация на фронте сейчас и по каким направлениям наступает враг, мы писали в нашем другом материале.

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