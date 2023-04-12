Люди

ЗСУ відступають лише у двох випадках: історія викладача, який пішов на фронт

Христина Венгеляускайте 12 Квітня 2023, 23:00

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