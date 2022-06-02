Проникновенная версия Ой у лузі червона калина от украинских военных — послушай новое звучание песни

Гимн сечевых стрельцов Ой у лузі червона калина сейчас, кажется, стал неофициальным гимном современной Украины. Слова этой песни знают трехлетние дети, а мотив напевают в разных странах мира.

Буквально с первых дней она приобрела новый смысл для украинцев, поэтому теперь звучит отовсюду, и мы точно еще развеселим нашу Украину!

Песня продолжает вдохновлять музыкантов и певцов, в том числе и военных. Свою версию сделали и музыканты военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Большинство из них — черниговцы, об обстрелах и разрушенных домах знают не понаслышке.

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Исполняет песню под аккомпанемент военного оркестра солист ВМЦ СВ ВСУ Иван Супрун.

Это проницательное исполнение не оставит равнодушным никого. Предлагаем послушать версию Ой у лузі червона калина от военных.

Наших военных очень поддерживают волонтеры. Ранее мы рассказывали, как работают волонтеры во время войны, и показали один день из их жизни.