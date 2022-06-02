Прониклива версія Ой у лузі червона калина від українських військових — послухай нове звучання пісні

Гімн січових стрільців Ой у лузі червона калина нині, здається, став неофіційним гімном сучасної України. Слова цієї пісні знають трирічні діти, а мотив наспівують у різних країнах світу.

Буквально з перших днів вона набула нового сенсу для українців, тож тепер звучить звідусіль, і ми точно ще розвеселимо нашу Україну!

Пісня продовжує надихати музикантів та співаків, зокрема і військових. Свою версію зробили й музиканти військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України. Більшість із них — чернігівці, про обстріли та зруйновані домівки знають не з чуток.

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Виконує пісню під акомпанемент військового оркестру соліст ВМЦ СВ ЗСУ Іван Супрун.

Це проникливе виконання не залишить байдужим нікого. Пропонуємо послухати версію Ой у лузі червона калина від військових.

Наших військових дуже підтримують волонтери. Раніше ми розповідали, як працюють волонтери під час війни, та показали один день з їхнього життя.