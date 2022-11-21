Реестр волонтеров делает помощь невозможной? Кто должен приобщиться и в чем проблема закона

С началом полномасштабной войны Украина превратилась в страну волонтеров. Едва ли не каждый из нас помогает армии чем может, приближая победу. Чаще всего для волонтерства используют банковскую карту, с которой нужно платить налоги. Тех физических лиц, которые до конца года запишутся в реестр волонтеров, освободят от уплаты налогов.

Волонтеров это смутило, ведь нужно будет предоставлять отчеты о деятельности. А зачастую это просто невозможно. В чем же проблема — смотри подробно.

Работа в любых условиях

Это Диана Макарова. Волонтер почти девять лет. Возглавляет одноименный фонд.

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Здесь машины, дроны, планшеты, тактическая медицина.

А это моя коллега Юлия Кириенко. Возит помощь на фронт почти девять месяцев. Волонтером себя не считает.

Я просто курьер, обычный курьер, который превращает деньги в какую-то ценную вещь и отвозит это Вооруженным силам.

С Дианой встречаемся в селе под Бородянкой. Здесь филиал ее благотворительного фонда. Юлия — как раз в командировке в Донецкой области, где воюет ее муж. На этот раз привезла бойцам четыре дрона.

Это дрон с тепловизором, то есть видящий ночью. Он стоит дорого, около 300 тыс. грн. Но это расходник. Потому что эти дроны сбивают, — рассказывает волонтер Юлия.

Реестр волонтеров: в чем проблема и кто должен приобщиться

С начала полномасштабной войны журналистка собрала через соцсети уже более миллиона гривен. За эти деньги купили две машины, десять дронов, форму и кучу другого.

Самый маленький перевод — 5 грн, самый большой — 40 тыс. грн от знакомого айтишника. Все это — донаты на личные карточки.

Фонд Дианы Макаровой аккумулирует в десятки раз больше. Как и полагается, у нее есть официальный бизнес-счет. Но перевести с него средства за товар не может, если хотя бы одного отчета не хватает. Тогда тоже приходится собирать на обычные банковские карты.

Как раз на этих личных карточках и происходит основная деятельность, так какую карточку мне внести в реестр? — спрашивает волонтер.

Обе женщины теперь должны до конца года записаться в реестр волонтеров. Тогда им не придется уплачивать налоги со всех пожертвований, полученных на личные карты. Иначе должны будут отдать часть государству. 18% — это налог с дохода физических лиц, еще 1,5% — военный сбор.

Какой доход у меня, если я собираю деньги на собственные карты? Никакого, кроме того, что я просто трачу свое время. Так что тогда каждому из украинцев, кто пытался помочь ВСУ, теперь бежать регистрироваться, потому что мы должны бояться этого налога?

А таких — миллионы, потому что у каждого кто-то точно воюет. Ведь обеспечить армию всем государство не может. А большие фонды возят только большие партии.

Реестр волонтеров существует еще с 2014-го года. А новые два закона только облегчат жизнь тем, кто помогает армии, убеждают народные депутаты.

Потому что один документ освобождает от налогов не только на будущее, но и за весь прошлый год. А другой упрощает регистрацию. Вскоре такая опция появится еще и в Дії.

Средства, которые собирает лицо на частные карточки, должны облагаться налогом, кроме благотворительной помощи. А для того чтобы государство узнало, что это благотворительная помощь, нужно, чтобы волонтер указал, что он в реестре.

Что делать волонтерам

Не нужно подтверждать расходы в период с 24 февраля по 1 мая. А уже дальше необходимо отчитаться. Как, если много полезного волонтеры покупают прямо с рук?

Минометчик душу продаст за квадрант. Конечно, никто нигде мне чеков на него не даст, — рассказывает волонтер Диана Макарова.

А потом еще докажи, что техника или снаряжение попали в нужные руки. Нужен акт приема-передачи, но оформить его на передовой часто невозможно по разным причинам. Например, из-за обстрела, как было с коллегами, — вспоминает Диана.

Между обстрелами начинают перебрасывать из волонтерской машины десантникам бинокли тепловизоры, дрон. И как в этот момент волонтеры скажут командиру, выводящему свою разбитую роту из окружения: “Дай нам, пожалуйста, акт приема-передачи”?

Да и даже в относительном покое, если оформить оптику или автомобиль еще можно, то как учесть все эти коробки с пайками, рукавицами, бельем или турникетами? Если фонды еще могут требовать акт, физическим лицам его просто никто не выдаст, говорит Юлия.

Как именно волонтеры должны отчитываться, какие документы подавать, в налоговой еще не знают. Работают над этим. Юля и Диана, между тем, как, наверное, и большинство волонтеров, ждут того момента, когда станут ненужны.

Все время мы живем в этом стрессе, что мы виноваты перед государством. То есть, затыкая провтыки государства, мы все равно остаемся перед ним виноватыми.

Ранее мы рассказывали о волонтерских инициативах, к которым ты можешь приобщиться.

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