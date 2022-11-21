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Реєстр волонтерів унеможливлює допомогу? Хто має долучитись і в чому проблема закону

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 21 Листопада 2022, 18:00

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