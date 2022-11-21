Реєстр волонтерів унеможливлює допомогу? Хто має долучитись і в чому проблема закону

З початком повномасштабної війни Україна перетворилася на країну волонтерів. Чи не кожен з нас допомагає армії чим може, наближаючи перемогу. Найчастіше для волонтерства використовують банківську картку, з якої треба платити податки. Тих фізичних осіб, які до кінця року запишуться в реєстр волонтерів, звільнять від сплати податків.

Волонтерів це збентежило, адже потрібно буде надавати звіти про діяльність. А часто це просто неможливо. У чому ж проблема — дивись детально.

Робота в будь-яких умовах

Це Діана Макарова. Волонтерить майже дев’ять років. Очолює однойменний фонд.

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Тут машини, дрони, планшети, тактична медицина.

А це моя колега Юлія Кирієнко. Возить допомогу на фронт майже дев’ять місяців. Волонтеркою себе не вважає.

Я просто кур’єр, звичайний кур’єр, який перетворює гроші в якусь цінну річ і відвозить це Збройним силам.

З Діаною зустрічаємося у селі під Бородянкою. Тут філія її благодійного Фонду. Юлія — саме у відрядженні на Донеччині, де воює її чоловік. Цього разу привезла бійцям чотири дрони.

Це дрон з тепловізором, тобто той, що бачить вночі. Він коштує дорого, майже 300 тис. грн. Але це розхідник. Тому що ці дрони збивають, — розповідає волонтерка Юлія.

Реєстр волонтерів: у чому проблема і хто має долучитись

Від початку повномасштабної війни журналістка зібрала через соцмережі уже понад мільйон гривень. За ці гроші купили дві машини, десять дронів, форму та купу іншого.

Найменший переказ — 5 грн, найбільший — 40 тис. грн від знайомого айтівця. Усе це — донати на особисті картки.

Фонд Діани Макарової акумулює в десятки разів більше. Як і годиться, має офіційний бізнес-рахунок. Але переказати з нього кошти за товар не може, якщо бодай одного звіту бракує. Тоді теж доводиться збирати на звичайні банківські картки.

Якраз на цих особистих картках і відбувається основна діяльність, то яку картку мені внести в реєстр? — питає волонтерка.

Обидві жінки тепер мають до кінця року записатися до реєстру волонтерів. Тоді їм не доведеться платити податки з усіх пожертв, отриманих на особисті картки. Інакше муситимуть віддати п’яту частину державі. 18% — це податок з доходу фізичних осіб, ще 1,5% — військовий збір.

Який дохід у мене, якщо я збираю гроші на власні картки? Жодного, окрім того, що я просто витрачаю свій час. То що тоді кожному з українців, хто намагався допомогти ЗСУ, тепер бігти реєструватися тому, що ми маємо боятися цього податку?

А таких — мільйони, бо у кожного хтось та й воює. Адже забезпечити армію геть усім держава не може, а великі фонди возять лише великі партії.

Реєстр волонтерів існує ще з 2014-го року. А нові два закони лише полегшать життя тим, хто допомагає армії, переконують народні депутати.

Бо один документ звільняє від податків не тільки на майбутнє, а й за весь минулий рік. А інший — спрощує реєстрацію. Невдовзі така опція з’явиться ще й у Дії.

Кошти, які збирає особа на приватні картки, мають оподатковуватися, крім благодійної допомоги. А для того, щоб держава дізналася, що це благодійна допомога, потрібно, щоб волонтер вказав, що в реєстрі.

Що робити волонтерам

Не потрібно підтверджувати витрати у період із 24 лютого по 1 травня. А вже далі необхідно прозвітувати. А як, якщо багато корисного волонтери купують просто з рук?

Мінометник душу продасть за квадрант. Звичайно, ніхто ніде мені чеків за нього не дасть, — розповідає волонтерка Діана Макарова.

А потім ще доведи, що техніка чи спорядження потрапили у потрібні руки. Потрібен акт прийому-передачі, але оформити його на передовій часто неможливо з різних причин. Наприклад, через обстріл, як було з колегами, пригадує Діана.

Між обстрілами починають перекидати з волонтерської машини десантникам біноклі тепловізори, дрон. І як у цей момент волонтери скажуть командиру, який виводить свою побиту роту з оточення: “Дай нам, будь ласка, акт прийому-передачі”?

Та й навіть у відносному спокої якщо оформити оптику чи автомобіль ще можна, то як облікувати всі ці коробки з пайками, рукавицями, білизною чи навіть турнікетами? Якщо фонди ще можуть вимагати акт, то фізичним особам його просто ніхто не видасть, каже Юлія.

Як саме благодійники мають звітувати, які документи подавати, у податковій ще не знають. Працюють над цим. Юля і Діана тим часом, як, мабуть, і більшість волонтерів, чекають тієї миті, коли стануть непотрібні.

Весь час ми живемо в цьому стресі, що ми винуваті перед державою. Тобто, затикаючи пролюби держави, ми все одно залишаємось перед нею винуватими.

Раніше ми розповідали про волонтерські ініціативи, до яких ти можеш долучитися.

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