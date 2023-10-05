Ночью я не сплю, боюсь. Болезненные истории местных из Правдиного в Херсонской области после оккупации

Село Правдино в Херсонской области девять месяцев было под оккупацией. После освобождения села от россиян люди не узнают своих домов.

В Правдино уже восстановили электричество, люди понемногу начинают приходить в себя после пережитых ужасов.

Пережитые ужасы оккупации

Жительница Правдиного рассказывает: ежедневно ходила в школу по три-четыре раза. Там был охранник, ни разу не вышедший из заведения образования. Поэтому женщина носила ему что-то поесть.

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— Мерзость от того, что это нелюди. Нормальные люди так не ведут себя. Мерзко, боюсь…

Как подумаю, что здесь полгода жили работники ФСБ и знают каждый уголок, я не сплю ночью, смотрю в окно. Боюсь, мне кажется, что кто-то наблюдает, — делится женщина.

Она рассказывает о том, что было в ее доме: всюду стояла вонь, а ванная комната была полностью забита хламом. В доме также находились пять мин.

Говорит, что во время обстрелов было страшно, она даже научилась различать виды оружия. Также добавляет, что оккупанты специально расстреляли школу. Попали в столб, который держал второй этаж.

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Житель Правдиного Виталий вспоминает, как оккупанты могли заходить домой и силой вытаскивать из него. Угрожали автоматами, говорили, если он не будет возить их, могут расстрелять на месте.

Некоторые населенные пункты расположены вблизи линии фронта, каждый день они находятся под вражескими обстрелами, но там продолжают жить люди. Ранее мы рассказывали, как выживает Авдеевка и сколько там людей осталось.

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