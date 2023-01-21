Смертоносное железо становится произведением искусства! Как запорожские художники творят чудеса

Обломки российских ракет и снарядов могут пригодиться ВСУ. Так решили запорожские художники и положили начало благотворительному проекту в поддержку наших защитников.

Художники создают на занозах настоящие произведения искусства, средства от продажи которых идут на нужды армии. Милитарными картинами – заинтересовались и за границей. Несколько росписей там планируется продать на благотворительном аукционе.

Готовые работы мы выставляем в Фейсбуке, в Инстаграме, в TikTok. И часть от продажи на нужды ВСУ. Самая большая сумма в настоящее время – 3 000 гривен. Минимальная 500 гривен, – рассказывает администратор керамической мастерской Pottery Island Наталья Карида.

Вдохновитель проекта – запорожский историк и художник Александр Шкаликов, ныне защищающий страну. По сути, он и передает обломки российских ракет и снарядов своим единомышленникам. Более подробно — смотри на Вікнах.

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