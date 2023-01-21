Смертоносне залізяччя стає витвором мистецтва! Як запорізькі митці приборкують метал

Уламки російських ракет та снарядів можуть стати в пригоді ЗСУ. Так вирішили запорізькі митці та започаткували благодійний проект на підтримку наших оборонців.

Художники створюють на скалках справжні витвори мистецтва, кошти від продажу яких ідуть на потреби армії. Мілітарними картинами – зацікавилися й за кордоном. Кілька розписів там планують продати на доброчинному аукціоні.

Готові роботи ми виставляємо в Фейсбуці, в Інстаграм, в TikTok, других соцмережах. І частина від продажу на потреби ЗСУ. Найбільша сума на цей час – три тисячі гривень. Мінімальна 500 гривень, — розповідає адміністраторка керамічної майстерні Pottery Island Наталя Каріда.

Натхненник проєкту – запорізький історик та митець Олександр Шкаліков, який нині боронить країну. Власне, він й передає уламки російських ракет та снарядів своїм однодумцям. Докладніше — дивись на Вікнах.

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