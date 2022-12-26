Люди

Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ

Светлана Ковбица 26 декабря 2022, 08:00

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Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ
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