Социальный хостел для переселенцев! Закарпатье принимает тех, кто бежит от обстрелов РФ

Социальный хостел для переселенцев работает в Закарпатье в поселке Большой Березный. В первые дни великой войны его открыла волонтер Римма Митрак.

За это время приняла здесь уже более трех тысяч украинцев, которые бегут от обстрелов РФ. Здесь тепло и уютно, есть горячая вода и еда.

Здесь столько внимания к нам, столько заботы к нам. Я вам даже не могу передать. А как это нужно в то время, когда ты, как говорится, раздавлен и никому не нужен!

– А тут ты приехал, а к тебе, как к родному человеку, – рассказывает переселенка из Лисичанска Елена Быкова.

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Эвакуированные взрослые и малыши живут в приюте бесплатно. Обеспечены всем необходимым.

Содержать хостел помогают волонтеры из-за границы. Даже генератор подарили. Сейчас в убежище еще есть несколько свободных мест. Здесь тепло примут каждого, потому что живут, как единая большая семья.

Римма Митрак – сирота, воспитанница детского дома. Она понимает, насколько важна поддержка, поэтому помогает еще и нуждающимся в окрестных селах. Раздает продукты и одежду.

Более подробно об украинской волонтерке и ее хостеле — смотри на Вікнах.

Ранее мы рассказывали, что такое эмоциональное выгорание волонтеров, почему возникает и как его побороть.

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