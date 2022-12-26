Соціальний хостел для переселенців! Закарпаття приймає тих, хто тікає від обстрілів РФ

Соціальний хостел для переселенців працює на Закарпатті у селищі Великий Березний. У перші дні великої війни відкрила його місцева волонтерка Римма Митрак.

За цей час прийняла тут уже понад три тисячі українців, які втекли від обстрілів. Тут тепло і затишно, є гаряча вода та їжа.

Тут стільки уваги до нас, стільки турботи до нас. Я навіть вам не можу передати! А як це потрібно в той час, коли ти, як ото кажуть, розчавлений, ніікому не потрібний.

— А тут ти приїхав, а до тебе, як до рідної людини, — розповідає переселенка з Лисичанська Олена Бикова.

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Евакуйовані дорослі та малі живуть у прихистку безкоштовно та мають усе необхідне. Волонтерці утримувати хостел допомагають благодійники з-за кордону. Навіть генератор подарували.

Нині у прихистку ще є кілька вільних місць. Тут тепло приймуть кожного, бо живуть, як єдина велика сім’я.

Римма Митрак – сирота, вихованка дитячого будинку. Вона розуміє, наскільки важливою є підтримка. Тому допомагає ще й нужденним у навколишніх селах. Роздає харчі й одяг. Докладніше про українську благодійницю— дивись на Вікнах.

Раніше ми розповідали що таке емоційне вигорання волонтерів, чому виникає та як його побороти.

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