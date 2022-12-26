Люди

Соціальний хостел для переселенців! Закарпаття приймає тих, хто тікає від обстрілів РФ

Світлана Ковбиця 26 Грудня 2022, 08:00

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Соціальний хостел для переселенців! Закарпаття приймає тих, хто тікає від обстрілів РФ
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