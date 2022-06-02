Степан с детства грезил небом — мама погибшего Героя Украины рассказала о сыне-летчике и своем волонтерстве

Мама погибшего пилота Степана Тарабалки — теперь волонтер. Часть денег, которые получила за погибшего сына, Наталья отдала на покупку автомобиля для военных.

Теперь женщина собирает помощь для ВСУ и работает над созданием реабилитационного центра для украинских армейцев. Все это делает в память о погибшем Степане, которому посмертно дали звание Герой Украины.

Последний раз Наталья слышала своего сына Степана 13 марта. В тот день он погиб, когда в неравном бою сражался с оккупантами в небе над Житомирской областью. Тело пилота-истребителя обнаружили через два дня. Ему было 29 лет, десять из которых он летал.

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Мать говорит, Степан с детства грезил небом. Отговорить его от мечты стать военным лётчиком она не смогла.

Понимала, что у ребенка есть мечта, и не хотела его разочаровать, сломать его волю… Понимала, что нужно было поддержать ребенка, — рассказывает Наталья.

Теперь женщина планирует открыть реабилитационный центр для армейцев и их семей на базе бывшей больницы вместе с другими небезразличными людьми. К созданию центра будут привлекаться благотворители и общественные организации.

Наталья говорит, что таким образом пытается хоть как-то унять боль после потери сына. Женщина верит в нашу победу и то, что ее сын Степан обязательно оценил бы такую ​​помощь.

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