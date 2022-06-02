Степан змалечку марив небом — мама загиблого Героя України розповіла про сина-льотчика та своє волонтерство

Мама загиблого пілота Степана Тарабалки — тепер волонтерка. Частину грошей, які отримала за загиблого сина, пані Наталя віддала на купівлю автомобіля для військових.

Тепер жінка збирає допомогу для ЗСУ та працює над створенням реабілітаційного центру для українських армійців. Усе це робить у пам’ять про загиблого Степана, якому посмертно дали звання Герой України.

Останній раз пані Наталя чула свого сина Степана 13 березня. Саме того дня він загинув, коли в нерівному бою бився з окупантами в небі над Житомирщиною. Тіло пілота-винищувача знайшли через два дні. Йому було 29 років, десять з яких він літав.

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Мати каже, Степан змалечку марив небом. Відмовити його від мрії стати військовим льотчиком вона не змогла.

Розуміла, що в дитини мрія, й не хотіла його розчарувати, зламати його волю… Розуміла, що треба було підтримати дитину, — розповідає пані Наталя.

Тепер жінка планує відкрити реабілітаційний центр для армійців та їхніх родин на базі колишньої лікарні з іншими небайдужими. До створення центру залучатимуть доброчинців та громадські організації.

Пані Наталя каже, що в такий спосіб намагається хоч якось вгамувати біль після втрати сина. Жінка вірить у нашу перемогу й те, що її син Степан обов’язково оцінив би таку допомогу.

Раніше вона займалась ювелірною справою, а тепер так само точно й майстерно виганяє окупантів з нашої землі. Українська снайперка Євгенія Емеральд з позивним Жанна д’Арк розповіла, яке ставлення до жінки на війні.