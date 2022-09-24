Свадебное путешествие, разрушенное войной! Как молодожены из Херсона возродили свое дело в Ивано-Франковске

Херсонцы Костя и Полина мечтали о свадебном путешествии на Шри-Ланке. 24 февраля должны были отдать деньги за поездку. Но мечту супругов остановила война.

Средства пришлось потратить на возобновление собственного бизнеса, но теперь в Ивано-Франковске, куда переехала пара. В родном Херсоне у них было свое кафе под названием Простір.

Теперь на импровизированном стенде они размещают свою новую историю жизни. Здесь и фото с новыми друзьями и наклейки, с которыми на второй день полномасштабной войны бежали из оккупации.

Константин рассказывает, что выходили из дома 25 февраля в семь утра. С собой было по портфелю – компьютер, деньги, документы и вещи.

Супругам удалось выехать в Ивано-Франковск. И уже через неделю Костя и Полина начали искать помещение для кафе. Все начали с нуля, потому что из своего херсонского кафе ничего не забрали.

Девушка из Херсона нарисовала нам в первую неделю работы открытку. И она просто многим разрывает сердце. Она немного на Костю похожа. И показывает что Простір с ним всегда.

Костя и Полина уже нашли в Ивано-Франковске и новых друзей, и своих постоянных клиентов. В кафе всегда много посетителей, которые надеются, что любимое заведение будет работать в городе и тогда, когда деоккупируют родной для супругов Херсон.

А Полина и Костя верят, что Вооруженные силы Украины обязательно выгонят врага с родной земли. И в Херсоне снова заработает их Простір.

Начать жизнь снова пришлось и многим мариупольцам. Читай историю переселенцев, которые открыли во Львове собственное кафе, как дома.

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