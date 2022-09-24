Весільна подорож, зруйнована війною! Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську

Херсонці Костя і Поліна мріяли про весільну подорож на Шрі-Ланці. 24 лютого мали віддати гроші за поїздку. Та мрію подружжя зупинила війна.

Кошти довелося витратити на відновлення власного бізнесу, але тепер в Івано-Франківську, куди вони переїхали. У рідному Херсоні у них була своя кав’ярня під назвою Простір.

Тепер на імпровізованому стенді вони розміщують свою нову історію життя. Тут і фото з новими друзями та наліпки, з якими на другий день повномасштабної війни тікали з окупації.

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Костянтин розповідає, що виходили з дому 25 лютого о сьомій ранку. З собою було по портфелю – комп’ютер, гроші, документи та речі.

Подружжю пощастило виїхати до Івано-Франківська. І вже за тиждень Костя та Поліна почали шукати приміщення для кав’ярні. Все почали з нуля, бо зі своєї херсонської кав’ярні геть нічого не забрали.

Дівчина з Херсона намалювала нам в перший тиждень роботи листівку. І вона просто багатьом роздирає серце. Вона трохи на Костю схожа. І показує що Простір з ним завжди.

Костя та Поліна вже знайшли в Івано-Франківську і нових друзів, і своїх постійних клієнтів. В кафе завжди багато відвідувачів, які сподіваються, що улюблений заклад буде працювати в місті й тоді, коли деокупують рідний для подружжя Херсон.

А Поліна с Костею вірять, що Збройні сили України обов’язково виженуть ворога з рідної землі. І в Херсоні знову запрацює їхній Простір.

Розпочати життя знову довелось і багатьом маріупольцям. Читай історію переселенців, які відкрили у Львові власне кафе, як удома.

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