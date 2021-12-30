Творим новогодние чудеса вместе! Как помочь 10-летнему Артему с редкой патологией ноги

В настоящем новогоднем чуде нуждается 10-летний Артем из Киева.

У мальчика редкая патология левой ноги — она вдвое короче правой и не работают два сустава.

Артему нужен “умный” протез, с которым мальчик наконец-то сможет полноценно ходить. Его стоимость – 56 тысяч евро.

Помочь Артёму любой суммой можно по этой ссылке на сайте dobro.ua.

Творческим способом к сбору решила приобщиться и киевлянка Ирина Мазипчук.

Художница продает свои картины, а все деньги передаст благотворительному фонду dobro.ua в помощь Артемку.

Мы можем помочь ему все вместе.