Творим новогодние чудеса вместе! Как помочь 10-летнему Артему с редкой патологией ноги

В настоящем новогоднем чуде нуждается 10-летний Артем из Киева.
У мальчика редкая патология левой ноги — она вдвое короче правой и не работают два сустава.
Артему нужен “умный” протез, с которым мальчик наконец-то сможет полноценно ходить. Его стоимость – 56 тысяч евро.
Помочь Артёму любой суммой можно по этой ссылке на сайте dobro.ua.
Творческим способом к сбору решила приобщиться и киевлянка Ирина Мазипчук.
Художница продает свои картины, а все деньги передаст благотворительному фонду dobro.ua в помощь Артемку.
Мы можем помочь ему все вместе.