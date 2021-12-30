Люди

Творимо новорічні дива разом! Як допомогти 10-річному Артему з рідкісною патологією ноги

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 30 Грудня 2021, 18:52

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