Творимо новорічні дива разом! Як допомогти 10-річному Артему з рідкісною патологією ноги

Справжнього новорічного дива потребує 10-річний Артем із Києва.

У хлопчика рідкісна патологія лівої ноги — вона вдвічі коротша за праву і не працюють два суглоби.

Артемові потрібен “розумний” протез, з яким хлопчик нарешті зможе повноцінно ходити. Його вартість — 56 тисяч євро.

Допомогти Артему будь-якою сумою можна за цим посиланням на сайті dobro.ua.

У творчий спосіб до збору вирішила долучитися ще киянка Ірина Мазіпчук.

Художниця продає свої картини, а всі гроші передасть благодійному фонду dobro.ua на допомогу Артемкові.

Ми можемо допомогти усі разом.