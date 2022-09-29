Еще одни, но не последние! Украина вернула домой шестерых героев

Еще шесть возвращены — и это не конец! Украину снова всколыхнуло хорошее известие из Офиса президента: удалось освободить еще четырех морпехов и двух находившихся в плену россиян гражданских.

Возвращены домой офицеры Алексей Булахов и Николай Костенко, также солдаты Людмила Герасименко и Иван Земляной, а также гражданские — Виктория Андруша и Яна Майборода.

Гражданских Яну и Викторию россияне взяли в плен из-за того, что нашли в их телефонах фото и видео, где видно передвижения и дислокацию российской техники. Викторию Андрушу удерживали в Курском СИЗО.

Оказавшиеся в плену военные участвовали в боях за Мариуполь.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram написал о тяжелой работе, выполняемой государством для освобождения украинских людей из российского плена.

— Переговоры об обмене — это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее — свобода украинцев.

Обмены продолжаются. Наша цель — вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы это обязательно сделаем.

Каждый из нас прилагает все усилия, чтобы ускорить нашу победу и освобождение наших военных и гражданских из русского плена. Трудно представить, что приходится пережить находящимся сейчас в плену. Ранее Кирилл Буданов рассказал, каким пыткам подвергали российские военные азовцев.

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